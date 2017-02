Varie testate giornalistiche sono state escluse da una conferenza stampa alla Casa Bianca. Tra le testate escluse dal briefing a porte chiuse del portavoce del presidente Trump Sean Spicer ci sono il Guardian, il New York Times, Politico, la Cnn e la Bbc. Sono stati invece ammessi i giornalisti di testate conservatrici come Breitbart News, il One America News Network e il Washington Times e le reti Cbs, Nbc e Fox. La decisione è arrivata poche ore dopo che Donald Trump ha definito gran parte dei mezzi di informazione “il nemico del popolo statunitense” nel suo intervento alla conferenza dei conservatori Cpac.