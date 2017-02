Ieri si è verificata la prima eclissi solare del 2017. La luna è passata davanti al sole lasciando visibile solo un sottile anello luminoso. È stato possibile osservare l’eclissi anulare nel Cile meridionale e in Argentina, e poi in Angola, Zambia e Repubblica democratica del Congo. Nei paesi vicini, per esempio in Sudafrica, è stato possibile vedere un’eclissi parziale.