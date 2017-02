L’agenda della settimana

Lunedì 27 febbraio

Comincia a Barcellona il Mobile world congress. È la più importante fiera al mondo sulla telefonia mobile e si svolge nella città catalana dal 2006. Diverse aziende presenteranno dal vivo i loro nuovi telefoni e altri prodotti. Tra i temi più attesi di quest’anno ci saranno l’internet delle cose, i bot e i pagamenti digitali.

Martedì 28 febbraio

Il presidente statunitense Donald Trump pronuncia a Washington il suo primo discorso sullo stato dell’unione. Tra i doveri che la costituzione degli Stati Uniti attribuisce al presidente c’è quello, previsto dall’articolo 2, di “riferire periodicamente davanti al congresso sullo stato dell’unione”, cioè del paese. Tradizionalmente questo avviene una volta all’anno. Il primo discorso di Trump è molto atteso dai mercati, che vogliono rassicurazioni sulle tre misure per la crescita promesse dal presidente: riforma fiscale, liberalizzazioni e investimenti sulle infrastrutture.

Mercoledì 1 marzo

Sentenza della corte d’appello di Oslo nel processo al terrorista Anders Breivik. La corte si esprimerà sulle condizioni in cui è detenuto l’estremista di destra norvegese, condannato a 21 anni di carcere per aver ucciso 77 persone nel luglio del 2011 a Oslo e sull’isola di Utøya. Nel marzo 2016 Breivik ha fatto causa al governo norvegese per il trattamento che gli è stato riservato in carcere.

L’Onu annuncia i risultati della commissione d’inchiesta sulla Siria. Le Nazioni unite presenteranno le conclusioni dell’indagine sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse dall’esercito di Assad e dai ribelli nella città di Aleppo tra il 21 luglio e il 22 dicembre 2016.

Giovedì 2 marzo

Elezioni legislative in Irlanda del Nord. Verranno eletti i nuovi membri dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, il parlamento devoluto del paese. Il paese torna alle urne nel tentativo di mettere fine alla crisi politica cominciata a gennaio. I sondaggi danno i nazionalisti di Sinn Féin in rimonta sul principale partito del paese, il Partito unionista democratico (Dup), che ha perso consensi tra il ceto medio.

Venerdì 3 marzo

Si apre la sessione annuale del parlamento cinese e della conferenza politica consultiva del popolo cinese. La conferenza politica consultiva del popolo cinese è l’organizzazione incaricata di rappresentare i vari partiti cinesi, sotto la direzione del Partito comunista. È la più importante istituzione cinese con funzioni consultive, anche se non ha la stessa autorità legislativa dell’Assemblea popolare nazionale.

Sabato 4 marzo

Si tiene la grande parata dei movimenti lgbt a Sydney, in Australia. Il Sydney gay and lesbian Mardi gras è l’annuale parata del gay pride e il festival della comunità gay e lesbica di Sydney, in Australia. Nonostante il nome, non si tiene di martedì. È uno dei più grandi eventi di questo genere nel mondo, secondo solo al gay pride di São Paulo, in Brasile.