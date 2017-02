L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato una lista dei microbi più pericolosi per gli esseri umani. In cima alla lista ci sono batteri della famiglia delle enterobatteriacee (Escherichia coli, Klebsiella, Serratia e Proteus), l’Acinetobacter baumannii e lo Pseudomonas aeruginosa. L’obiettivo dell’Oms è portare all’attenzione dei governi del G20, che s’incontreranno in Germania a luglio, la necessità di investire sulla ricerca di nuovi antibiotici.