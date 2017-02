Arrestato il corrispondente di Die Welt in Turchia. Deniz Yücel corrispondente da Istanbul del quotidiano tedesco Die Welt dovrà rispondere in tribunale delle accuse di propaganda in sostegno di un’organizzazione terroristica e incitazione alla violenza. Yücel era stato fermato il 14 febbraio dopo la pubblicazione di un suo articolo che commentava il contenuto di email private di Berat Albayrak, ministro turco dell’energia e genero del presidente Erdoğan, ottenute da alcuni hacker. I giornalisti sono spesso presi di mira dalle autorità turche, soprattutto dopo il fallito golpe del luglio 2016, ma è la prima volta che viene arrestato un corrispondente tedesco, Yücel infatti è in possesso del doppio passaporto, tedesco e turco.