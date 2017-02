Arrestato un uomo per attività terroristica in Australia. Haisem Zahab, elettricista di 42 anni, è stato arrestato a Young, in un’area rurale del New South Wales, poco più di 160 chilometri a nordest di Canberra. Secondo le autorità l’uomo stava mettendo a punto i progetti per un missile teleguidato a lungo raggio e per un sistema laser di rilevamento di missili in avvicinamento da mettere poi a disposizione dei militanti del gruppo Stato islamico, in Iraq e in Siria. Zahab, hanno precisato le autorità, non stava pianificando alcun attacco in Australia.