Incidenti e feriti durante il carnevale di Rio. Alcune persone sono cadute da uno dei carri che sfilavano nel Sambódromo è crollata. Il carro in questione era un tributo alla Bourbon street di New Orleans e una sorta di ballatoio posto nella parte superiore, su cui erano piazzati dei ballerin, ha ceduto. Dodici persone sono rimaste ferite. In precedenza un altro carro aveva schiacciato il pubblico contro una recinzione del Sambódromo, ferendone una ventina.