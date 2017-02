L’84 per cento degli incendi in aree naturali degli Stati Uniti è stato provocato dalle persone. Tra il 1992 e il 2012 le persone hanno causato oltre 840mila incendi, triplicando la durata della stagione degli incendi. Una parte minima è invece dovuta ai fulmini. Questo tipo di disastro costa miliardi di dollari ogni anno e sarebbe quindi necessario sviluppare politiche molto mirate per contrastare gli incendi di origine umana.