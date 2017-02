La sentenza di un tribunale riconosce la doppia paternità in una coppia gay. Per la prima volta in Italia è stata riconosciuta la genitorialità di una coppia formata da due padri omosessuali che hanno avuto due gemelli attraverso la gestazione per altri. La corte d’appello di Trento ha riconosciuto il certificato di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, che attestava la doppia paternità di una coppia gay. È da escludere che “nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato”, è scritto nella sentenza.