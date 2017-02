Manifestazione nazionale a Roma per chiedere la riforma della legge sulla cittadinanza in Italia. Gli italiani senza cittadinanza, nati in Italia da genitori stranieri, insieme a numerose associazioni hanno manifestato a piazza del Pantheon a Roma per chiedere che la legge di riforma della cittadinanza, già approvata dalla camera il 13 ottobre del 2015, sia definitivamente approvata dal senato dopo un lungo stallo ed entri in vigore.