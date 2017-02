Marco Cappato si è autodenunciato. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni nei giorni scorsi ha accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera, dove il dj ha fatto ricorso all’eutanasia. Intorno alle 15.00 del 28 febbraio Cappato ha raggiunto la stazione dei carabinieri della compagnia Duomo di Milano per presentare un’autodenuncia, raccontando come ha “aiutato Antoniani a ottenere l’assistenza alla morte volontaria”. Il reato di istigazione al suicidio in Italia è punito con una pena detentiva che va dai 5 ai 12 anni.