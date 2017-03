Arrestato per corruzione l’imprenditore Alfredo Romeo. Romeo è indagato dalla procura di Napoli per associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti della Consip, la società per azioni del ministero dell’economia incaricata dell’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Il fascicolo è stato poi portato a Roma per competenza e risultano indagati anche l’ex sottosegretario Luca Lotti, il generale dei carabinieri Tullio Del Sette e il padre dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, Tiziano.