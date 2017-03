Due donne incriminate per la morte di Kim Jong-nam. L’indonesiana Siti Aisyah, 25 anni, e la vietnamita Doan Thi Huong, 28 anni, sono accusate dell’omicidio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. Nell’udienza i giudici hanno formalizzato le accuse per l’assassinio avvenuto il 13 febbraio con gas nervino. Entrambe le donne rischiano la pena di morte in caso di condanna, ma il processo comincerà soltanto tra alcuni mesi.