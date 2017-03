François Fillon è indagato e sarà interrogato dai magistrati. Il candidato dei Républicains alle presidenziali francesi comparirà di fronte aii giudici il 15 marzo nell’ambito di un’inchiesta sull’uso improprio di fondi pubblici. È accusato di aver pagato uno stipendio alla moglie Penelope per un incarico fittizio da assistente parlamentare. Fillon, durante una conferenza stampa a Parigi, ha dichiarato che non vuole ritirarsi dalle elezioni, in programma il 23 aprile, e ha accusato la magistratura di aver organizzato un “omicidio politico” nei suoi confronti.