Una nuova tecnica ha permesso di ricostruire l’aspetto di un dinosauro piumato. L’Anchiornis, vissuto circa 160 milioni di anni fa, era grande come un pollo e aveva le zampe posteriori simili a quelle di un uccello. La tecnica, chiamata Lsf, usa i laser e permette di individuare le tracce dei tessuti molli, come i muscoli. In questo modo è possibile ottenere una ricostruzione dell’animale più precisa di quella ottenuta con la tecnica tradizionale, basata solo sullo studio delle ossa.