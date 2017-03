A Manbij, in Siria, una milizia curda cede il controllo di una parte di territorio alle truppe di Damasco. L’obiettivo del Consiglio militare di Manbij, un gruppo armato appoggiato dagli Stati Uniti e composto in gran parte da curdi, è impedire che l’area finisca sotto il controllo dei ribelli dell’Esercito siriano libero, sostenuti dalla Turchia. L’accordo tra i curdi e il governo di Damasco è stato negoziato dalla Russia e riguarda un territorio a ovest della località strategica di Manbi, nel nordest della Siria, che è teatro di intensi combattimenti. Le milizie curde siriane sono sotto attacco da parte dei soldati turchi e dei loro alleati, che stanno conducendo l’operazione Scudo dell’Eufrate per respingerle a est del fiume.