Angela Merkel sotto pressione a causa di Erdoğan. L’arresto di Deniz Yücel, corrispondente a Istanbul del quotidiano Die Zeit può complicare i rapporti tra Germania e Turchia. La cancelliera tedesca Angela Merkel sta infatti subendo pressione, sia dall’opposizione sia da alcune formazioni della coalizione al governo, per impedire al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di entrare in Germania, almeno finché il giornalista turco tedesco non sarà rimesso in libertà. Erdoğan avrebbe pianificato un comizio in Germania, rivolto alla nutrita comunità turca in occasione del referendum, previsto per aprile, attraverso il quale il presidente turco amplierebbe ulteriormente i suoi poteri.