Approvato in senato il disegno di legge sui minori stranieri non accompagnati. Il ddl Zampa è stato approvato dall’aula del senato con 170 sì, 50 no e otto astenuti. Il provvedimento, che potrebbe diventare il primo testo unico sui minori non accompagnati in Italia, ora dovrà tornare alla camera. La norma introduce il divieto di respingimento, l’accelerazione delle procedure di identificazione, la garanzia dell’assistenza sanitaria e dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, oltre all’impegno a garantire il ricongiungimento familiare.