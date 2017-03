Il procuratore generale degli Stati Uniti designato da Trump incontrò l’ambasciatore russo. Durante la campagna per le elezioni presidenziali, quando era ancora senatore, Jeff Sessions incontrò per due volte l’ambasciatore russo a Washington Sergei Kisljak. Lo ha confermato il dipartimento di giustizia statunitense. Sessions in diverse occasioni ha evitato di menzionare gli incontri e ha ripetutamente negato di aver mai discusso la campagna elettorale con diplomatici russi. La leader dei democratici Nancy Pelosi ha accusato Sessions di aver mentito sotto giuramento e ne ha chiesto le dimissioni. Altri rappresentanti dell’opposizione gli hanno chiesto invece di disinteressarsi dell’inchiesta dell’Fbi sull’ingerenza russe nelle elezioni presidenziali, inchiesta di cui Session, in qualità di procuratore generale, è supervisore.