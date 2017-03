La camera dei Lord rallenta la Brexit. Votando un emendamento proposto dai laburisti sulle garanzie ai tre milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito, la camera dei Lord ha rallentato l’iter della legge messa a punto dal governo di Theresa May che porterà all’uscita di Londra dall’Unione europea. Il testo dell’emendamento vuole garantire ai cittadini dell’Ue il diritto di poter rimanere nel Regno Unito per tre mesi dopo l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona. La legge non è in discussione, ma l’adozione dell’emendamento ne allunga comunque i tempi di approvazione.