Liberato il nordcoreano arrestato dopo l’omicidio di Kim Jong-nam. Ri Jong-Chol, tecnico informatico di 47 anni, era l’unica persona di nazionalità nordcoreana finita in carcere durante l’inchiesta sull’omicidio del fratellastro di Kim Jong-un. Il procuratore generale malese Mohamed Apandi Ali ha dichiarato che i termini di carcerazione preventiva sono scaduti e che non ci sono prove sufficienti per incriminarlo. Le autorità malesi hanno anche aggiunto che sarà cambiata la politica di ingresso nel paese senza visto per i cittadini nordcoreani.