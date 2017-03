Uno studio risale all’origine della vita. I tubuli e i filamenti trovati in alcune rocce del Québec, in Canada, potrebbero essere la più antica traccia di vita sulla Terra. Le strutture trovate sono simili a quelle lasciate dai microrganismi che attualmente vivono nei pressi di sorgenti idrotermali sottomarine. I microfossili risalgono ad almeno 3,77 miliardi di anni fa e forse fino a 4,28 miliardi di anni fa. Se la scoperta sarà confermata, sarà confermata l’ipotesi che la vita è cominciata sul fondo degli oceani e non in superficie.