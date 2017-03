Valanga in Valle d’Aosta: due morti. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori che stavano facendo un fuoripista in Val Veny, nella zona di Courmayeur, causando almeno due vittime. Ci sono molti feriti e le operazioni di soccorso non sono ancora finite. In seguito in Valle d’Aosta è avvenuta un’altra valanga al Colle San Carlo, ma al momento non risultano vittime.