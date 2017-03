Il cittadino nordcoreano fermato per l’omicidio di Kim Jong-nam sarà espulso dalla Malesia. Ri Jong Chol sarà deportato oggi a Pyongyang e non gli sarà permesso di tornare in Malesia, dopo che le autorità malesi hanno scoperto che l’uomo ha mentito sulle sue attività nel paese. Jong Chol è tra i sospetti fermati per l’omicidio del fratellastro del primo ministro nordcoreano Kim Jong-un, ma non ci sono al momento prove sufficienti per una sua condanna.