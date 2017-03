Il procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions non parteciperà all’inchiesta sul coinvolgimento russo nelle elezioni 2016. Sessions ha comunicato che rinuncerà al suo ruolo di supervisore nell’inchiesta, dopo che il dipartimento di giustizia ha confermato che l’attuale procuratore generale incontrò per due volte l’ambasciatore russo a Washington Sergei Kisljak. Sessions in diverse occasioni ha evitato di menzionare gli incontri e ha ripetutamente negato di aver mai discusso la campagna elettorale con diplomatici russi. La leader dei democratici Nancy Pelosi ha accusato il procuratore generale di aver mentito sotto giuramento e ne ha chiesto le dimissioni.