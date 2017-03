Incendio in una baraccopoli in provincia di Foggia, morti due migranti. Due persone di nazionalità africana sono morte a causa di un incendio di vaste proporzioni nel Gran ghetto, la baraccopoli nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico dove abitano centinaia di braccianti africani. Il 1 marzo le forze dell’ordine hanno cominciato lo sgombero disposto dalla Dda di Bari in seguito ad un’indagine del 2016 per presunte infiltrazioni criminali, ma circa 350 migranti si sono rifiutati di lasciare la baraccopoli e il 2 marzo un centinaio di loro hanno protestato davanti alla prefettura di Foggia chiedendo di rimanere.