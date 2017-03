La New York public library acquista e rende pubblico l’archivio di Lou Reed. Novanta metri lineari di documenti, dischi, fotografie, più di 3.600 registrazioni audio e circa tredicimila registrazioni video del cantautore statunitense entreranno a far parte della collezione della biblioteca pubblica di New York. A darne l’annuncio, nel giorno che sarebbe stato il 75° compleanno di Reed, la moglie Laurie Anderson. Nelle prossime due settimane la biblioteca allestirà mostre gratuite ed organizzerà eventi per celebrare il lavoro e la vita di Reed.