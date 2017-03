Snapchat debutta a Wall Street e vale 28 miliardi di dollari. Snap Inc., la società che ha creato il servizio di messaggistica istantanea Snapchat, ha debuttato alla borsa di New York a 24 dollari per azione, in un aumento del 44 per cento rispetto all’offerta iniziale di 17 dollari per azione. La società ha chiuso la giornata con un valore di mercato di 28,3 miliardi di dollari, nel debutto più alto dopo quello del gruppo Alibaba nel 2014.