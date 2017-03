Donald Trump accusa Barack Obama di aver ordinato intercettazioni sul suo ufficio prima delle elezioni. In una serie di tweet iniziati intorno alle 5:35 (ora locale di Washington Dc) il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’ex presidente Barack Obama di aver “messo cimici” nei suoi uffici di New York prima delle elezioni presidenziali del 2016. In un tweet Trump ha paragonato la presunta azione allo scandalo Watergate per il presidente Richard Nixon nei primi anni settanta. Non ci sono al momento prove per verificare le affermazioni di Trump, che sembra riferirsi ad un articolo del sito Breitbart News.