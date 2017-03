La Cina aumenterà il proprio budget militare del 7 per cento nel 2017. L’annuncio è stato fatto alla vigilia dell’annuale assemblea nazionale del popolo a Pechino. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui la crescita della spesa per la difesa si mantiene al di sotto del 10 per cento dopo quasi due decenni intorno o al di sopra di quella percentuale. La spesa corrisponde all’1,3 per cento del Pil previsto per il 2017. La comunicazione arriva pochi giorni dopo l’annuncio da parte di Donald Trump di un aumento previsto del 10 per cento del budget della difesa statunitense.