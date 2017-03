La polizia spagnola arresta 24 persone e sequestra 2,4 tonnellate di cocaina in un’operazione antidroga. Lo ha comunicato oggi il capo della divisione antidroga della polizia spagnola Ricardo Toro in una conferenza stampa alla Coruña. L’operazione ha smantellato una rete colombiana di traffico di cocaina, fermando due gruppi legati al cartello di Cucuta nel loro tentativo di stabilirsi in Spagna, che rappresenta il punto di accesso dell’Europa per il traffico di stupefacenti.