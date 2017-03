Le Nazioni Unite sospettano l’uso di armi chimiche nella battaglia per Mosul, in Iraq. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato di aver predisposto un piano d’emergenza per curare almeno dodici persone, tra cui anche donne e bambini, che sarebbero state esposte a sostanze tossiche ad est di Mosul. La coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l’Iraq Lise Grande ha richiesto l’apertura di un’indagine sul caso. Forze governative irachene, sostenute dagli Stati Uniti, stanno conducendo un’offensiva contro il gruppo Stato islamico per costringere i jihadisti ad abbandonare la città.