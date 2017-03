Il numero totale di sfollati di Mosul ha superato le 200mila persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) più di 200mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case per fuggire agli scontri tra le forze governative irachene, sostenute dagli Stati Uniti, e i militanti del gruppo Stato islamico che hanno controllato la città a nord dell’Iraq dal 2014. Varie agenzie umanitarie temono che i campi di accoglienza per i profughi raggiungeranno presto la massima capienza. Le forze irachene hanno riconquistato la parte occidentale di Mosul dopo cento giorni di combattimento e hanno lanciato l’offensiva sui distretti occidentali lo scorso 19 febbraio.