La Casa Bianca chiede al Congresso di verificare se Barack Obama ha ordinato intercettazioni durante le elezioni 2016. La richiesta prevede l’apertura di un’indagine per verificare se l’allora presidente degli Stati Uniti ha abusato del suo potere esecutivo durante l’ultima campagna elettorale presidenziale. L’indagine rientrerebbe nel quadro dell’inchiesta parlamentare in corso sul coinvolgimento russo nelle elezioni. La richiesta è stata comunicata un giorno dopo la serie di tweet in cui, senza fornire prove, il presidente Donald Trump ha accusato Obama di aver ordinato intercettazioni dei telefoni di Trump Tower, a New York.