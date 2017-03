Scontri a Berkley, in California durante una manifestazione a sostegno di Donald Trump. Sostenitori del presidente degli Stati Uniti si sono scontrati con manifestanti anti-Trump in un parco a Berkeley, vicino a San Francisco. Gli scontri sono stati fermati dalla polizia e alcune persone sono state arrestate. Nella giornata di ieri manifestazioni a sostegno di Trump sono state organizzate in ventotto stati. La maggior parte degli eventi si è svolta in maniera pacifica. In molte città l’affluenza dei sostenitori è stata minima e in alcuni casi, come a Berkley, i contestatori erano più numerosi.