Si aggrava la siccità in Somalia, più di cento persone sono morte di fame. Il primo ministro somalo Hassan Ali Haire ha comunicato che 110 persone sono morte di fame nelle ultime quarantotto ore nella regione sud occidentale del Bay. Si tratta del primo bilancio ufficiale delle vittime della crisi idrica, provocata in parte dal fenomeno climatico El Niño. Attualmente quasi tre milioni di persone non hanno accesso a cibo sufficiente e si teme che la situazione possa degenerare in carestia.