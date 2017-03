Un aereo siriano è precipitato vicino al confine turco, sopravvissuto il pilota. Un veicolo Mig-23 dell’esercito siriano è precipitato vicino al villaggio di Samandag, nella provincia di Hatay in Siria a sud del confine con la Turchia. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma un portavoce del gruppo islamista Ahrar al Sham, che combatte contro l’esercito siriano, ha dichiarato che l’aereo è stato colpito dalle forze d’opposizione mentre bombardava la provincia di Idlib. Il pilota dell’aereo è stato trovato vivo ed è ricoverato in ospedale per alcune fratture spinali non critiche.