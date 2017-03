Continua a scendere la popolazione in Italia. Nel 2016 sono stati registrati 86mila italiani in meno rispetto all’anno precedente. Lo ha stabilito l’Istat, che ha diffuso i nuovi dati relativi agli indicatori demografici. Al 1 gennaio 2017 la popolazione residente in Italia è scesa a 60 milioni e 579mila. La causa principale è il calo delle nascite. Leggermente in aumento gli stranieri. Il saldo migratorio estero nel 2016 è aumentato di 135 mila unità, un livello analogo a quello dell’anno precedente.