Donald Trump firmerà un nuovo muslim ban. Lunedì 6 marzo il presidente degli Stati Uniti firmerà un nuovo ordine esecutivo per impedire l’ingresso nel paese di viaggiatori musulmani. Rispetto al precedente decreto, bloccato dalla corte federale di San Francisco, non c’è più l’Iraq nella lista dei paesi dai quali non è più possibile entrare negli Stati Uniti, mentre rimane il divieto per i cittadini di Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. Il decreto avrà effetto su chi chiederà nuovi visti d’entrata negli Stati Uniti, mentre non riguarda i visti già rilasciati.