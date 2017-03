Gli Stati Uniti hanno attivato un sistema antimissilistico in Corea del Sud. Il sistema Thaad è progettato per intercettare missili balistici a breve e media gittata e fa parte dell’accordo firmato tra Seoul e Washington nel 2016 per contrastare il programma nucleare della Corea del Nord. Il consiglio di sicurezza dell’Onu terrà una riunione d’emergenza domani dopo l’ultimo lancio missilistico da parte della Corea del Nord, avvenuto il 6 marzo.