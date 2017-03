I repubblicani presentano la riforma sanitaria alternativa all’Obamacare. Alla camera il partito ha presentato il piano per la sanità che dovrebbe rimpiazzare quello approvato nel 2010 dall’amministrazione Obama. La nuova riforma abolisce le penali per chi non si compra un’assicurazione sanitaria e rimpiazza i sussidi delle assicurazioni federali con un nuove detrazioni fiscali.