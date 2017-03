È stato lanciato in orbita il satellite Sentinel 2B, che controllerà la salute della Terra. Il lancio del razzo Vega, che ha portato in orbita il satellite, è avvenuto alle 2,49 (ora italiana) dalla base di Kourou, nella Guyana Francese. Sentinel 2B fa èarte del programma Copernicus sviluppato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e dalla Commissione europea. Trasporta un grande obiettivo in grado di scattare immagini di tutte le superfici terrestri e delle acque costiere.