Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep sono al lavoro su un film sui Pentagon papers. Nei prossimi mesi cominceranno le riprese del lungometraggio, diretto dal regista di E.T. e Schindler’s list. La notizia arriva da Variety, che cita una fonte anonima. Il nuovo film è ispirato alla famosa inchiesta sulle strategie del governo statunitense in Vietnam pubblicata sul New York Times nel 1971.