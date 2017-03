Attentato contro una festa di matrimonio in Iraq, almeno 26 morti. L’attacco suicida è avvenuto ad Hajjaj, un villaggio vicino a Tikrit, nel nord del paese. Le forze di sicurezza irachene avevano ripreso il controllo di Tikrit dai jihadisti del gruppo Stato islamico nell’aprile del 2015. È tuttora in corso l’operazione dell’esercito di Baghdad e dei suoi alleati per riconquistare Mosul. Secondo alcune fonti statunitensi e irachene, negli ultimi giorni il leader del gruppo Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, ha abbandonato Mosul per nascondersi nel deserto.