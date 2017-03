Attesi in Siria centinaia di soldati statunitensi. Il Pentagono ha confermato lo schieramento nel paese di centinaia di marines, dotati di artiglieria pesante, in vista del lancio dell’operazione per riprendere il controllo sulla città di Raqqa, nel nord della Siria, attuale roccaforte del gruppo Stato islamico (Is). Lo spiegamento di forze, ha precisato il ministero della difesa statunitense, è temporaneo, tuttavia indica un cambio di direzione rispetto alla precedente amministrazione Obama. Gli Stati Uniti si preparano a inviare anche un migliaio di truppe in Kuwait, da impiegare nella lotta contro l’Is.