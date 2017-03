Crolla un cavalcavia sull’autostrada Adriatica, due morti. Un cavalcavia è crollato sull’autostrada A14 nel tratto fra le uscite di Loreto e Ancona sud, all’altezza di Camerano, in provincia di Ancona, travolgendo un’automobile e uccidendo le due persone a bordo. Feriti anche due operai che stavano lavorando in un cantiere di ampliamento dell’autostrada in corrispondenza del ponte.