In Corea del Sud si è aperto il processo contro l’erede della Samsung Lee Jae-yong. In quello che è stato definito il “processo del secolo”, il vicepresidente dell’azienda è accusato di aver pagato tangenti, di appropriazione indebita e di altri reati nell’ambito di uno scandalo di corruzione che ha portato alla messa in stato d’accusa della presidente Park Geun-hye. Lee respinge tutte le accuse.