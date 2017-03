Le accuse contro la presidente della Corea del Sud e cosa succede ora

Park Geun-hye è stata la prima presidente donna della Corea del Sud. Ed è anche il primo capo di stato sudcoreano a essere destituito. La corte costituzionale ha infatti confermato l’ impeachment decretato il 9 dicembre 2016 dall’assemblea nazionale sull’onda dello scandalo di corruzione che coinvolgeva la sua amica e confidente Choi Soon-sil, legata a un culto sciamanico, che avrebbe usato la sua influenza per spingere alcuni grandi gruppi industriali a finanziare le sue fondazioni.

Tra il 2013 e il 2016 un collaboratore di Park ha sistematicamente trasmesso a Choi documenti riservati sulle nomine dei vertitici, sulle riunioni di governo, sui viaggi all’estero e sugli incontri diplomatici “sia su richiesta di Park sia a causa della sua negligenza”. Choi dava spesso istruzioni o correggeva i documenti in questione. Per il suo ruolo, la stampa ha spesso parlato di “Rasputin sudcoreana” o “presidente ombra”.

Negli anni Park ha nascosto il ruolo che Choi aveva assunto e ha eliminato giornalisti e parlamentari che cercavano di svelare la sua influenza. La presidente “ha abusato del suo potere presidenziale a favore di Choi e dei suoi profitti personali in violazione della costituzione, delle leggi sulla funzione pubblica e del codice etico sulla funzione pubblica”, spiega la corte.

Park ha costretto grandi gruppi industriali, a partire da Samsung e Lotte, tra i principali del paese, a mostrarsi generosi nei confronti delle fondazioni di Choi. Ha inoltre influito sulle decisioni manageriali di gruppi come Hyundai e Kt per firmare contratti molto vantaggiosi in favore di società controllate da Choi.