Continua a crescere l’occupazione negli Stati Uniti, aggiunti 235mila nuovi posti di lavoro a febbraio. Il mese scorso il settore edilizio ha registrato il più significativo aumento di assunzioni negli ultimi dieci anni. Inoltre a dicembre e gennaio sono stati creati novemila posti di lavoro in più rispetto a quanto riportato in precedenza. Il tasso di disoccupazione è calato dal 4,8 per cento a gennaio al 4,7 per cento a febbraio. Il dato positivo accresce le possibilità che la Federal reserve statunitense decida di alzare i tassi nella sua prossima seduta prevista per il prossimo 14-15 marzo.