Crolla un cavalcavia sull’autostrada Adriatica, due morti. Un cavalcavia è crollato intorno alle 13 di ieri sull’autostrada A14 nel tratto fra le uscite di Loreto e Ancona sud, all’altezza di Camerano, in provincia di Ancona, travolgendo un’automobile e uccidendo le due persone a bordo. Feriti anche due operai che stavano lavorando in un cantiere di ampliamento dell’autostrada in corrispondenza del ponte. Secondo il sindaco la strada andava chiusa al traffico, ma la società Autostrade per l’Italia sostiene che si trattasse di un intervento di routine.